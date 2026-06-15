Мирошник: Киев не может удержать линию "обороны Днепра" и переходит к террору

Мирошник заявил о неспособности Киева удерживать линию "обороны Днепра" Мирошник: Киев не может удержать линию "обороны Днепра" и переходит к террору

Москва15 июн Вести.Киевский режим не может удерживать линию "обороны Днепра" и пытается компенсировать неудачи на фронте с помощью террористических методов. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он поделился, что во время визита в Херсонскую область собирал сведения о ситуации в населенных пунктах на левом берегу Днепра, которые подвергаются "жесточайшим обстрелам".

Киев ведет террористическую войну… Киев не может удержать, сколько бы они ни восхваляли, вот эту линию якобы обороны Днепра подчеркнул Мирошник

Он отметил, что Вооруженные силы Украины теряют контроль над Славянском, Краматорском и Дружовкой и пытаются компенсировать это "совершением военных преступлений".

Посол также рассказал о применении Киевом тактики "выжженной земли" в Краматорске. Он объяснил, что ВСУ готовятся к потере города.