Москва15 июн Вести.Эвакуация основных предприятий и их сотрудников из Краматорска говорит о слабости Киева с точки зрения военных возможностей, поэтому власти Украины постараются максимально уничтожить все, что находится на оккупированных ею территориях. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

[Эвакуация предприятий и их персонала] говорит, конечно, о слабости Киева с точки зрения военных возможностей… Поэтому вот здесь как раз сам факт того, что Киев объявляет массовую эвакуацию, во-первых, говорит о том, что они продолжают тактику выжженной земли. То есть они максимально постараются уничтожить все, что есть на этих территориях. То есть они сделают то, что было до этого сделано в Артемовске, в Красноармейске, в Димитрове, когда эта территория полностью обезлюдила, полностью сожжена, уничтожена. И это начиналось делаться за месяцы до того, как украинские войска вынуждены были покинуть эту территорию отметил Мирошник

Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские власти активно готовятся к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которой последует утрата Славянско-Краматорской агломерации.