Москва10 июн Вести.Сценарий боестолкновений в Краматорске может повторить события, которые разворачивались в Мариуполе на территории "Азовстали". Такое мнение ИС Вести" высказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

По нашим разведданным, и я об этом говорил еще в 2022 году, противник готовит Старокраматорский, Новокраматорский машиностроительные заводы готовят к убиению, как "Азовсталь". Там укрепления начали формировать еще в 2022 году и фактически ни на один день не прекращались. Эти заводы примерно такие же, как "Азовсталь", по своей площади, цехам, подземным коммуникациям. Потому что они строились в советское время и должны были работать в условиях, в том числе, ядерной войны. Поэтому там казематы, примерно такие же бомбоубежища, примерно такие же, как и на "Азовстали". И противник, естественно, будет из Краматорска и Славянска делать очередную "фортецию" сказал Кимаковский

Свидетельством, что ВСУ готовятся к боевым действиям в данных городах, является то, что из населенных пунктов стали вывозить местных жителей.

Если в Краматорске они [ВСУ] делают крепость, то Славянск они, скорее всего, будут убивать под ноль. Для нас Славянск — это начало Русской весны, а для них - наш символ, который необходимо уничтожить. Все, что касается Славянска, они будут стирать под ноль. По крайней мере, об этом говорят наши достаточно информированные источники. И поэтому они сейчас делают все, чтобы начинать выселять людей сказал он

Накануне киевский режим объявил о начале принудительной эвакуации гражданского населения из подконтрольных ему районов Донецкой Народной Республики. Под действие распоряжения попали несколько улиц крупных городов, а также ряд населенных пунктов. В частности, речь идет об отдельных улицах Славянска и Краматорска, поселка Беленькое, а также о всей территории поселка Малотарановка и села Приволье.