Москва10 июн Вести.Часть жителей Краматорска и Славянска, которые останутся после принудительной эвакуации, объявленной киевским режимом, украинские боевики используют в качестве живого щита. Об этом ИС "Вести" рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

По его мнению, принудительной эвакуацией местного населения Киев также старается подстраховаться.

Первая причина [принудительного отселения людей] – то, что они боятся, что жители будут сдавать нам позиции. Все-таки в Славянске и Краматорске много людей, которые ждут нас. И второй момент – они выселяют людей, чтобы показать, какие такие миротворцы и не хотят, чтобы гибли мирные люди. Но если мы берем опыт Красноармейска и Константиновки, то они какое-то количество людей выводят, а какое-то количество людей оставляют, чтобы те люди были живым щитом рассказал Кимаковский

Он убежден, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут прикрываться местными, когда случится активизация боевых действий в Краматорско-Славянской агломерации.

Все население они из города выселять не будут, а оставят определенное количество. И в первую очередь, скорее всего, стариков оставят, чтобы прикрываться ими, когда уже наши войска начнут освобождать Краматорско-Славянскую агломерацию добавил Кимаковский

Накануне киевский режим потребовал осуществить принудительную эвакуацию гражданского населения из подконтрольных ему районов Донецкой Народной Республики. Глава подчиняющейся украинским властям военной администрации региона Вадим Филашкин сообщил, что зона обязательной эвакуации семей с детьми расширяется в принудительном порядке.