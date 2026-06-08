Пушилин сообщил о приближении ВС РФ к Краматорску

Пушилин: российская армия сократила расстояние до Краматорска до 11 км Пушилин сообщил о приближении ВС РФ к Краматорску

Москва8 июн Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) сократили расстояние до Краматорска в Донецкой Народной Республике (ДНР) до 11 километров. Об этом журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, российские войска всю неделю продолжали оттеснять противника, улучшая свое тактическое положение.

На славянском направлении, форсировав канал Северский Донецк-Донбасс и освободив Тихоновку, наши войска сократили расстояние до Краматорска и по сути уже до окраин города остается порядка 11 километров сказал Пушилин

Ранее Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) дают отпор в Константиновке, несмотря на проблемы с логистикой.