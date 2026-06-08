ВСУ сопротивляются в Константиновке, несмотря на сложности с логистикой

Пушилин: ВСУ дают отпор в Константиновке, несмотря на проблемы с логистикой ВСУ сопротивляются в Константиновке, несмотря на сложности с логистикой

Москва8 июн Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают сопротивление в Константиновке, несмотря на наличие проблем с логистикой. Об этом сообщил журналисту ИС "Вести"Александре Суворовой ИС глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он отметил сложность боев в данном направлении из-за городской застройки.

Однако наши штурмовики занимают новые позиции. И что могу еще сказать: несмотря на проблемы с логистикой в Константиновке, боевики вооруженных формирований Украины продолжают упорное сопротивление сказал Пушилин

Российские бойцы продолжают наступление со стороны Ильиновки и Новодмитровки в городскую застройку Константиновки. Также идут активные бои в окрестностях Степановки, Долгой Балки и Молочарки, добавил глава региона.