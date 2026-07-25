Зеленского назвали законной целью для ВС РФ после удара по турбазе в Кирилловке

После удара по турбазе в Кирилловке Зеленского назвали законной целью для ВС РФ Зеленского назвали законной целью для ВС РФ после удара по турбазе в Кирилловке

Москва25 июл Вести.Владимир Зеленский, главком ВСУ Михаил Драпатый и другие представители киевского режима являются законными целями для российской армии. Таким мнением с ТАСС поделился председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев.

Владимир Зеленский, Михаил Драпатый и прочие - законные цели для нашей армии[ ВС РФ]. Это оголтелые террористы, купленные Западом, и у них не осталось ничего святого. Они неспособны ни к чему, кроме как вредить России и не заинтересованы в будущем народа Украины. заявил он

По его словам, властям в Киеве нужно напомнить об участи Степана Бандеры, Евгения Коновальца и прочих националистов. Бибаров-Государев подчеркнул, что киевский режим обязан понести ответственность за теракт в Кирилловке, где в результате ударов по гражданской инфраструктуре погибли дети.

Полагаю, что за такие преступления должны последовать удары возмездия, направленные не только против военной инфраструктуры ВСУ, но и персонально против лиц, которые фактически сегодня стоят за этими преступлениями отметил он

Он также призвал не повторять ошибок прошлого, когда украинские националисты и их приспешники уже были разгромлены, но не до конца.

По предварительным данным, в результате удара по курортном поселку Кирилловка Запорожской области погибли 12 человек, еще 19 пострадали.