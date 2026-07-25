Москва25 июл Вести.Удары Киева по турбазам в Кирилловке Запорожской области связаны с желанием нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Драпатого продемонстрировать свою лояльность главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Об этом заявил депутат Херсонской областной думы Александр Фомин.

По его словам, которые приводит ТАСС, удары по Кирилловке являются элементом "праздничных" мероприятий в честь назначения Драпатого на должность.

Новый главком во время своих первых дней на должности должен показать максимум бесчеловечности, чтобы продемонстрировать лояльность Зеленскому и его команде сказал Фомин

Зеленский 22 июля назначил Драпатого главкомом ВСУ. Позже в СМИ появилось видеоинтервью Драпатого, который назвал жителей России "нацией, не имеющей права на существование". По его словам, жителей ДНР и ЛНР нужно перевоспитать в духе украинского национализма.