Главкому ВСУ Драпатому грозит уголовное дело после его слов о "русской нации" Против главкома ВСУ Драпатого могут возбудить новое уголовное дело

Москва25 июл Вести.Главкому ВСУ Михаилу Драпатому грозит уголовное дело по статье 282 УК РФ после его высказывания о "русской нации". Об этом ТАСС заявил адвокат Дмитрий Аграновский.

Ранее Драпатый назвал русских "нацией, не имеющей права на существование".

На мой взгляд, тут все очевидно. В словах Драпатого четко прослеживается состав ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства) указал адвокат

Драпатый высказался и о жителях Донбасса. Он считает, что большая часть из них - это "криминальные элементы", не желающие работать и украинизироваться.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Драпатого чудовищым. В интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" Песков отметил, что высказывания нового главкома ВСУ подтверждают правильность решения РФ о проведении специальной военной операции (СВО).

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям Драпатого.

Тем временем, в ООН уклонились от оценки высказываний нового главкома ВСУ, заявив, что позиция всемирной организации по конфликту на Украине остается неизменной.

В отношении Михаила Драпатого в России возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о терроризме. В РФ главком ВСУ объявлен в розыск.