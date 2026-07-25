Москва25 июлВести.Главкому ВСУ Михаилу Драпатому грозит уголовное дело по статье 282 УК РФ после его высказывания о "русской нации". Об этом ТАСС заявил адвокат Дмитрий Аграновский.
Ранее Драпатый назвал русских "нацией, не имеющей права на существование".
На мой взгляд, тут все очевидно. В словах Драпатого четко прослеживается состав ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства)указал адвокат
Драпатый высказался и о жителях Донбасса. Он считает, что большая часть из них - это "криминальные элементы", не желающие работать и украинизироваться.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Драпатого чудовищым. В интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" Песков отметил, что высказывания нового главкома ВСУ подтверждают правильность решения РФ о проведении специальной военной операции (СВО).
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям Драпатого.
Тем временем, в ООН уклонились от оценки высказываний нового главкома ВСУ, заявив, что позиция всемирной организации по конфликту на Украине остается неизменной.
В отношении Михаила Драпатого в России возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о терроризме. В РФ главком ВСУ объявлен в розыск.