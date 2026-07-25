Сладков: с приходом Драпатого атаки ВСУ на мирных граждан станут более жестокими

Военкор Сладков заявил, что Драпатый может усилить атаки на мирных жителей Сладков: с приходом Драпатого атаки ВСУ на мирных граждан станут более жестокими

Москва25 июл Вести.После назначения нового главкома ВСУ Михаила Драпатого удары по гражданскому населению могут усилиться и будут более жестокими. Такое мнение высказал военкор ИС "Вести" Александр Сладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что глава киевского режима потребует от Драпатого громкий результат.

Скорее всего новый главком ВСУ сделает атаки наших тылов более жестокими. Когда ВСУ проигрывают, они начинают убивать мирных жителей. К таким попыткам надо быть готовыми отметил Сладков

Ранее военный эксперт Михаил Ходаренок в интервью ИС "Вести" сравнил заявления главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Драпатого с выступлениями генералов вермахта.

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил, что Драпатый ответит за свои слова о России.

Ранее новый главнокомандующий ВСУ оскорбительно высказался о России, назвав ее нацией, которая "не имеет права на существование".