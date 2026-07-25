Москва25 июл Вести.Заявление бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о передаче украинской армии новому главкому Михаилу Драпатому "в состоянии наступления" – это бред. Об этом заявил военный корреспондент ИС "Вести" Александр Сладков в своем Telegram-канале.

При этом Сладков подчеркнул, что ВС РФ сражаются успешно.

Сырский, на прощание, сообщил, что ВСУ наступает - это бред. Контратаки идут, кварталы и улицы, бывает, переходят из рук в руки. Но это далеко не наступление. А мы идем вперед реально, отбивая в неделю по несколько населенных пунктов отметил военкор

Ранее сообщалось, что Сырский заявил о передаче украинской армии новому главкому ВСУ в "состоянии наступления".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отставку Сырского, заявил, что киевский режим потряхивает, это видно невооруженным взглядом.