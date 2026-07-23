Москва23 июлВести.В антироссийских заявлениях нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого нет ничего странного - он обычный бандеровец, пропитанный русофобией. Об этом написал в своем канале в MAX автор ИС "Вести" Андрей Медведев.
В заявлениях Драпатого нет ничего необычного, отметил журналист.
Тот, кто давил жителей Мариуполя на своей БМП, кто вставал на колено перед какой-то английской теткой, иначе и не будет себя вести. Все логично. Человек находится внутри контекста ненависти и русофобии последние лет двадцать. Драпатый еще и наступ кровавый какой-нибудь устроит. Лишь бы в историю войти. Бандеровец, он и есть бандеровецнаписал Медведев
Драпатый в одном из недавних интервью, в частности, выступил с резкими высказываниями в адрес жителей Донбасса.