"Бандеровец - он и есть бандеровец": журналист Медведев о заявлениях Драпатого Журналист Медведев прокомментировал заявления Драпатого в адрес России

Москва23 июл Вести.В антироссийских заявлениях нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого нет ничего странного - он обычный бандеровец, пропитанный русофобией. Об этом написал в своем канале в MAX автор ИС "Вести" Андрей Медведев.

В заявлениях Драпатого нет ничего необычного, отметил журналист.

Тот, кто давил жителей Мариуполя на своей БМП, кто вставал на колено перед какой-то английской теткой, иначе и не будет себя вести. Все логично. Человек находится внутри контекста ненависти и русофобии последние лет двадцать. Драпатый еще и наступ кровавый какой-нибудь устроит. Лишь бы в историю войти. Бандеровец, он и есть бандеровец написал Медведев

Драпатый в одном из недавних интервью, в частности, выступил с резкими высказываниями в адрес жителей Донбасса.