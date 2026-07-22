Москва22 июл Вести.Сенатор Дмитрий Рогозин иронично отреагировал на назначение Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Драпатый от слова "драпать"? написал он в своем Telegram-канале

21 июля глава киевского режима Владимир Зеленский назначил Драпатого новым главкомом ВСУ.

Как сообщается в Telegram-канале СоловьёвLive, новый главком ВСУ "прославился" тем, что таранил мирных жителей Мариуполя на БМП в 2014 году. Также Драпатый участвовал в пытках и репрессиях против жителей города. Сотни людей пропали без вести или были расстреляны.

Позже СК РФ заочно обвинил его в организации артиллерийских обстрелов населенных пунктов Донбасса в 2017 и 2019 годах. Их жертвами стали 154 мирных гражданина. В России Драпатый объявлен в розыск.