Москва25 июл Вести.С приходом нового главкома ВСУ Михаила Драпатого украинская армия будет "умирать интенсивнее". Такое заявление военкор ИС "Вести" Александр Сладков опубликовал в своем Telegram-канале.

По его мнению, вооруженные силы Украины ждет полный развал системы.

Драпатый запустит реки крови ВСУ. У них и так потери колоссальные, тем не менее, новый главком ВСУ заставит украинскую армию умирать еще интенсивнее. Зеленский потребует от Драпатого громкий результат. Какой? Отбить Константиновку? Не получится. Это будет бойня для атакующих "несмотря ни на что". Мясные штурмы для ВСУ закончатся полным развалом их системы. У них и так людей нет, а будет еще меньше. Заставят Драпатого отбить какой-то город поменьше? Тогда резонанса не будет пишет Александр Сладков

Новым главнокомандующим ВСУ Михаил Драпатый был назначен 21 июля вместо Александра Сырского, отставки которого уже неделю требовали многие украинские политики и участники митингов.

По мнению военного корреспондента Александра Сладкова, Драпатый - лютый враг, мясник-инструктор, то есть нелюдь высшей категории. Экс-премьер Украины Николай Азаров назвал Драпатого стопроцентным нацистом, напомнив, что он участвовал в жестоком подавлении протестов в Мариуполе в 2014 году. Позже СК РФ заочно обвинил его в организации артиллерийских обстрелов населенных пунктов Донбасса в 2017 и 2019 годах. Их жертвами стали 154 мирных гражданина. В России Драпатый объявлен в розыск.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, новый главком ВСУ не даст киевскому режиму выйти на мирное решение украинского кризиса.