Москва24 июл Вести."Борцы за общечеловеческие ценности", представители либерального лагеря никак не отреагировали на антироссийские заявления нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого. На это обратил внимание в своем канале в MAX автор ИС "Вести" Андрей Медведев.

Ранее Драпатый в одном из интервью выступил с резкими высказываниями в адрес жителей Донбасса. Он охарактеризовал население региона как "несознательное" и обвинил его в нежелании работать.

В свою очередь Медведев не преминул отметить, что либералы, которым несколько лет назад давали голос в эфире российских СМИ, почему-то промолчали и не стали критиковать эти высказывания.

Я как-то упустил из виду: а что, борцы за общечеловеческие ценности, наша коллективная, беглая, либеральная и безусловно светлоликая оппозиция, уже что-нибудь высказала по поводу интервью украинского главкома Драпатого, где он достаточно четко определил категории расовой неполноценности жителей Донбасса и Новороссии в целом? Что там оппозиционеры-то наши, которые страдальчески закатывают глаза в каждом интервью, рассуждая об ужасах режима и о фашизме в России, высказались уже? Гитлерами в Драпатого кидаются или как? Нет? А понятно ведь почему нет. Потому что все то, что сказал Драпатый - это то, о чем они все думают отметил журналист

По его словам, беглая оппозиция ранее активно высказывалась по этому поводу.

Просто в интернете гляньте, все это было. Все это говорил не Драпатый же. Все это говорил наш коллективный либерал… Было дело: они очень любили рассуждать о позитивных иллюстрациях и о том, что 86% населения в нашей стране - зомби и ватники. [Драпатый] вполне мог бы работать на "Эхо Москвы" в былые годы. Была же там колонка Авакова и Гордон (внесены в реестр террористов и экстремистов в РФ – прим.ред.) в эфире каждую неделю. И весь этот пир каннибалов за государственный счет добавил он

Ранее Медведев заявил, что новый главком ВСУ Драпатый - обычный бандеровец, пропитанный русофобией.