В ООН уклонились от оценки русофобских высказываний главкома ВСУ Драпатого ООН отказалась комментировать заявления главкома ВСУ Драпатого о России

Москва23 июл Вести.Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик уклонился от оценки резонансных высказываний нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого, в отношении которого в России возбуждены уголовные дела по статье о терроризме.

На брифинге Дюжаррика попросили прокомментировать недавно обнародованные рассуждения Драпатого, в которых он назвал население Донбасса "не желающим работать контингентом", нуждающимся в перевоспитании в духе украинского национализма, а жителей России — "нацией, не имеющей права на существование".

Мы смотрели это интервью, кажется, что комментарии были сделаны какое-то время назад и недавно опубликованы сказал Дюжаррик

Он добавил, что позиция всемирной организации по конфликту на Украине остается неизменной, фактически отказавшись от какой-либо оценки.

В России в отношении Драпатого возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о терроризме.