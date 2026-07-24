Москва24 июлВести.Военный эксперт Михаил Ходаренок в интервью ИС "Вести" сравнил заявления главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Драпатого с выступлениями генералов вермахта.
Новый главком ВСУ оскорбительно высказался о России, назвав ее нацией, которая "не имеет права на существование". По его словам, русские на протяжении тысячелетий не были цивилизованными, вели захватнические войны и пытались построить империю, и сейчас их поведение не изменилось.
Даже самые жестокие генералы вермахта и СС, такие как фельдмаршал Шернер или группенфюрер Теодор Эйке, на фоне генерала Драпатого кажутся мне чуть ли не либералами. И я не думаю, что он выступил с этой речью в инициативном порядке. Скорее всего, текст ему поступил из офиса Владимира Зеленского. И он лишний раз показывает, что какие-то компромиссы, договоренности с этим военно-политическим руководством решительно невозможныподчеркнул Ходаренок
По его словам, ответом на подобные заявления может быть только масштабирование ударов российской армии по объектам критической инфраструктуры на Украине.
Только так выигрываются войны… Задача и государства, и вооруженных сил – добиться решительного разгрома Вооруженных сил Украины и заключения мирных договоренностей на наших условияхотметил военный эксперт
В МИД РФ назвали слова Драпатого о россиянах прямым подстрекательством к геноциду. Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев заявил, что призывы официальных лиц к насилию в отношении россиян звучали и раньше.