Москва24 июл Вести.Военный эксперт Михаил Ходаренок в интервью ИС "Вести" сравнил заявления главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Драпатого с выступлениями генералов вермахта.

Новый главком ВСУ оскорбительно высказался о России, назвав ее нацией, которая "не имеет права на существование". По его словам, русские на протяжении тысячелетий не были цивилизованными, вели захватнические войны и пытались построить империю, и сейчас их поведение не изменилось.

Даже самые жестокие генералы вермахта и СС, такие как фельдмаршал Шернер или группенфюрер Теодор Эйке, на фоне генерала Драпатого кажутся мне чуть ли не либералами. И я не думаю, что он выступил с этой речью в инициативном порядке. Скорее всего, текст ему поступил из офиса Владимира Зеленского. И он лишний раз показывает, что какие-то компромиссы, договоренности с этим военно-политическим руководством решительно невозможны подчеркнул Ходаренок

По его словам, ответом на подобные заявления может быть только масштабирование ударов российской армии по объектам критической инфраструктуры на Украине.

Только так выигрываются войны… Задача и государства, и вооруженных сил – добиться решительного разгрома Вооруженных сил Украины и заключения мирных договоренностей на наших условиях отметил военный эксперт

В МИД РФ назвали слова Драпатого о россиянах прямым подстрекательством к геноциду. Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев заявил, что призывы официальных лиц к насилию в отношении россиян звучали и раньше.