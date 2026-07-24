Москва24 июл Вести.Семья нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, известного националистической риторикой в адрес русских, имела обширные связи с Россией, а некоторые из его родственников до сих пор проживают в РФ, сообщили ТАСС в силовых структурах.

Ранее Драпатый оскорбительно высказался о России, назвав россиян нацией, которая "не имеет права на существование".

Когда Михаил Драпатый называет русских нацией, лишенной права на существование, он также говорит о своем сводном брате, который давно проживает в России, зовут его Максим. Большую часть жизни этот наш соотечественник провел в Сургуте, а сегодня живет в Сочи рассказал собеседник агентства

Он отметил, что отец Драпатого Василий долго жил в Сургуте, а сейчас придерживается националистических взглядов, на его страницах в соцсетях замечены русофобские публикации, он состоит в сообществах сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а также экс-президента Украины Петра Порошенко (признан в РФ экстремистом и террористом). Силовики назвали Василия Драпатого ярым националистом.

При этом Виктор Драпатый, дядя нового главкома ВСУ, является участником майдана, а супруга Драпатого Юлия из Винницы с 2014 года не раз позволяла себе националистические высказывания, причем на русском языке.

Ранее эксперт сравнил заявления главкома ВСУ Драпатого с выступлениями генералов вермахта.