Москва24 июл Вести.Президент России Владимир Путин принял правильное решение защитить жителей Донбасса от киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Он прокомментировал заявления нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Драпатого о России.

Знаете, жители Донбасса на фоне этих заявлений, понятно, что они правильно решили уйти из Украины. И понятно, что Путин правильно решил защитить их. Решив их защитить. И все мы правильно решили, что специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ту войну, которую развязал киевский режим сказал Песков

По словам пресс-секретаря президента, высказывания Драпатого чудовищные. Они доказывают, что новый главком ВСУ – нацист.

Что касается Драпатого – заявление чудовищное. Это показывает - первое, что он нацист. Второе, это показывает, что, собственно, он и такие, как он, люди, они будут до конца не давать никому из представителей киевского режима выходить на мирное решение отметил он

Песков уверен, что Драпатый ответит за свои слова.

Конечно, я не сомневаюсь, что так или иначе он ответит за свои слова подчеркнул пресс-секретарь президента

Драпатый в одном из недавних интервью оскорбительно высказался о России, назвав россиян нацией, которая "не имеет права на существование". По его словам, русские на протяжении тысячелетий не были цивилизованными, вели захватнические войны и пытались построить империю, и сейчас их поведение не изменилось.

На оскорбления отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что подобные высказывания со всей очевидностью обнажают нацистскую природу киевского режима.

Ранее в СМИ также сообщили, что Драпатый является в России фигурантом нескольких уголовных производств, включая дела, связанные с террористической деятельностью.