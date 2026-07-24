Москва24 июл Вести.Жители Донбасса сделали правильный выбор, решив уйти с Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Таким образом он прокомментировал резкие высказывания нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого в адрес жителей Донбасса. Тот назвал их "криминальными элементами".

На фоне этих заявлений … понятно, что они правильно решили уйти с Украины. И понятно, что Путин правильно решил защитить их. И все мы правильно решили, что специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ту войну, которую развязал киевский режим сказал Песков

Кроме того, официальный представитель Кремля, в частности, выразил мнение, что заявления Драпатого говорят о том, что он и подобные ему люди не будут давать никому из Киева выходить на мирное урегулирование.