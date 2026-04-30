Москва30 апрВести.Число украинцев, которые поддерживают вывод из Донбасса подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), постепенно увеличивается. Соответствующие данные опроса, проведенного специалистами Киевского международного института социологии (КМИС), публикуют украинские СМИ.
Утверждается, что в апреле 2026 года за уход украинской армии с территории Донбасса высказались 36% участников исследования, что на 3 процентных пункта больше, чем в марте текущего года, когда аналогичной позиции придерживались 33% респондентов.
Кроме того, украинские социологи отметили сокращение числа граждан, готовых мириться с трудностями, вызванными военным положением в стране. Если ранее таковых было 54%, то за два месяца этот показатель снизился до 48%.
В России вывод украинских войск из Донбасса рассматривают как важное условие для прекращения активной фазы боевых действий и достижения мирного соглашения.
3 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что дедлайна для ухода украинской армии из Донецкой и Луганской народных республик нет. Он подчеркнул, что гипотетическое решение Киева вывести армейские подразделения из региона означал бы переход к политико-дипломатическому разрешению конфликта.
В конце марта глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что получил требование вывести военных ВСУ из Донбасса в течение двух месяцев.