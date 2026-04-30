Все больше жителей Украины поддерживают вывод частей ВСУ из Донбасса Опрос: среди украинцев возрастает поддержка вывода ВСУ из Донбасса

Москва30 апр Вести.Число украинцев, которые поддерживают вывод из Донбасса подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), постепенно увеличивается. Соответствующие данные опроса, проведенного специалистами Киевского международного института социологии (КМИС), публикуют украинские СМИ.

Утверждается, что в апреле 2026 года за уход украинской армии с территории Донбасса высказались 36% участников исследования, что на 3 процентных пункта больше, чем в марте текущего года, когда аналогичной позиции придерживались 33% респондентов.

Кроме того, украинские социологи отметили сокращение числа граждан, готовых мириться с трудностями, вызванными военным положением в стране. Если ранее таковых было 54%, то за два месяца этот показатель снизился до 48%.

В России вывод украинских войск из Донбасса рассматривают как важное условие для прекращения активной фазы боевых действий и достижения мирного соглашения.

3 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что дедлайна для ухода украинской армии из Донецкой и Луганской народных республик нет. Он подчеркнул, что гипотетическое решение Киева вывести армейские подразделения из региона означал бы переход к политико-дипломатическому разрешению конфликта.

В конце марта глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что получил требование вывести военных ВСУ из Донбасса в течение двух месяцев.