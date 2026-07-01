Москва1 июлВести.Две трети жителей Украины высказались за начало переговоров по мирному урегулированию с Россией в ближайшие сроки. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Gallup International.
Сообщается, что за начало переговоров высказались 66% респондентов. В то же время против мирного урегулирования выступили 24% опрошенных. Еще 11% затруднились ответить.
Служба не привела точные даты опроса, число респондентов и статистическую погрешность.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что мирное урегулирование на Украине политико-дипломатическим путем по-прежнему возможно.