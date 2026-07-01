Gallup: более 60% украинцев выступают за переговоры с Россией в ближайшее время

Две трети украинцев выступили за скорейшее начало переговоров с РФ Gallup: более 60% украинцев выступают за переговоры с Россией в ближайшее время

Москва1 июл Вести.Две трети жителей Украины высказались за начало переговоров по мирному урегулированию с Россией в ближайшие сроки. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Gallup International.

Сообщается, что за начало переговоров высказались 66% респондентов. В то же время против мирного урегулирования выступили 24% опрошенных. Еще 11% затруднились ответить.

Служба не привела точные даты опроса, число респондентов и статистическую погрешность.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что мирное урегулирование на Украине политико-дипломатическим путем по-прежнему возможно.