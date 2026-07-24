Песков о заявлениях Драпатого: он подтвердил правильность СВО Песков заявил, что слова Драпатого подтверждают правильность СВО

Москва24 июл Вести.Заявления нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Драпатого о жителях Донбасса подтверждают правильность решения РФ о проведении специальной военной операции (СВО). Об этом заявил в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента, президент России Владимир Путин принял правильное решение, решив защитить жителей Донбасса.

И понятно, что Путин правильно решил защитить их. Решив их защитить. И все мы правильно решили, что специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ту войну, которую развязал киевский режим сказал Песков

Ранее новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый оскорбительно высказался о России, назвав россиян нацией, которая "не имеет права на существование".