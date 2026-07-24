"Будем идти до полной победы": Песков заявил, что РФ будет продолжать СВО Песков: РФ в условиях отсутствия мирных перспектив будет продолжать СВО

Москва24 июл Вести.Россия при отсутствии мирных перспектив будет продолжать проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Мы продолжаем нашу специальную военную операцию, то есть мы продолжаем, наши цели достигать военными средствами. Да, это непредпочтительный путь, но в условиях отсутствия мирных перспектив мы будем идти до конца до полной победы" пояснил он

При этом, уточнил Песков, РФ намерена ждать от США новых предложений по урегулированию ситуации на Украине.

По его словам, Россия открыта для предложений и обсуждений по данной теме.

"Конечно, они должны быть приемлемыми для нас в первую очередь", - уточнил он.