Москва7 июлВести.Россия адаптировалась к условиям спецоперации, в том числе в экономической сфере, и способна продолжать боевые действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
Мы достаточно сильны. Мы адаптировались к новым условиям этой войны с точки зрения экономики, способа принятия решений. И мы можем позволить себе продолжение (боевых действий - Прим. ред.).сказал он
Песков также добавил, что в Москве сохраняют оптимистичный настрой и считают, что Россия продвигается вперед.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил, что российская армия продолжит предпринимать все необходимые действия для достижения целей специальной военной операции на Украине.