Песков: РФ адаптировалась к СВО и может позволить продолжение боевых действий

Россия адаптировалась к СВО и готова продолжать боевые действия Песков: РФ адаптировалась к СВО и может позволить продолжение боевых действий

Москва7 июл Вести.Россия адаптировалась к условиям спецоперации, в том числе в экономической сфере, и способна продолжать боевые действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

Мы достаточно сильны​​​. Мы адаптировались к новым условиям этой войны с точки зрения экономики, способа принятия решений. И мы можем позволить себе продолжение (боевых действий - Прим. ред.). сказал он

Песков также добавил, что в Москве сохраняют оптимистичный настрой и считают, что Россия продвигается вперед.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил, что российская армия продолжит предпринимать все необходимые действия для достижения целей специальной военной операции на Украине.