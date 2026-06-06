Песков напомнил о важности выполнения целей спецоперации для России Песков: Россия намерена достичь целей, поставленных в начале СВО

Москва6 июн Вести.России важно обеспечить свои интересы и выполнить цели, поставленные в начале специальной военной операции. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью Медиакорпорации Китая на полях ПМЭФ.

Песков отметил, что конфликт продолжается уже длительное время – боевые действия идут уже пятый год.

Для России очень важно достигнуть наших интересов, выполнить те задачи, которые ставились в начале военной операции подчеркнул Песков

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность в достижении целей специальной военной операции.