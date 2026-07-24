Песков об Анкоридже: Россия будет ждать новые предложения от США

Песков об Анкоридже: Россия ждет предложений с американской стороны Песков об Анкоридже: Россия будет ждать новые предложения от США

Москва24 июл Вести.Россия ждет новые предложения от американской стороны по вопросу украинского урегулирования. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложения по украинскому урегулированию, сделанные на саммите РФ и Соединенных Штатов на Аляске, провалились.

Песков, отвечая на вопрос, будет ли Москва ждать идей и предложений с американской стороны, ответил утвердительно.

Будем. Дело в том, что мы же продолжаем нашу специальную военную операцию, то есть мы продолжаем наши цели достигать военными средствами. Да, это непредпочтительный путь, но в условиях отсутствия мирных перспектив мы будем идти до конца, до полной победы. А ожидать новых предложений будем. Американцы искренни, и президент [США Дональд] Трамп искренен, и его переговорщики искренни в своем желании действительно сформулировать какие-то варианты, приемлемые для всех отметил представитель Кремля

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио состоялись 23 июля в Маниле и длились 35 минут. Во время встречи стороны обменялись мнениями по широкому спектру тем двусторонней и международной повестки.

На переговорах глава МИД России проинформировал американского коллегу о текущей ситуации на фронте. Кроме того, Лавров обратил внимание на политику европейских стран, которую Москва считает дестабилизирующей, поскольку они, по его словам, по-прежнему стремятся добиться стратегического поражения России.

Позже Лавров сообщил, что передал Рубио подборку цитат американского президента Дональда Трампа о прошедшем в 2025 году саммите на Аляске, где обсуждалось урегулирование украинского кризиса.