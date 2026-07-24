Песков: Трамп искренен в своем желании найти вариант урегулирования на Украине Песков о Трампе: он искренне хочет найти вариант урегулирования на Украине

Москва24 июл Вести.Президент США Дональд Трамп искренен в своем желании найти вариант урегулирования на Украине. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Президент Трамп искренен, и его переговорщики искренни в своем желании действительно сформулировать какие-то варианты, приемлемые для всех. Вариант, который был им предложен, был принят нами, но не был принят украинцами. И американцы не смогли уговорить украинцев, потому что они не смогли переломить украинцев, подстрекаемых европейцами сказал Песков

15 июля американский лидер выразил мнение, что конфликт на Украине может завершиться до конца его президентского срока. Трамп также добавил, что рассчитывает на более ранее урегулирование ситуации, так как, по его словам, он хорошо ладит как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с главой киевского режима Владимиром Зеленским.