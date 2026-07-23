Песков заявил, что идут контакты между РФ и США по урегулированию на Украине

Песков: контакты по украинскому урегулированию идут Песков заявил, что идут контакты между РФ и США по урегулированию на Украине

Москва23 июл Вести.Россия по рабочим каналам продолжает диалог с США по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы продолжаем по имеющимся рабочим каналам наш диалог с американцами сказал Песков журналистам

23 июля глава МИД России Сергей Лавров в Маниле провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Российский министр подтвердил готовность РФ к политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта. Также Лавров указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением.