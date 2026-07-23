Москва23 июлВести.Россия по рабочим каналам продолжает диалог с США по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Мы продолжаем по имеющимся рабочим каналам наш диалог с американцамисказал Песков журналистам
23 июля глава МИД России Сергей Лавров в Маниле провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Российский министр подтвердил готовность РФ к политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта. Также Лавров указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением.