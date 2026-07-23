Лавров подтвердил Рубио готовность РФ к мирному решению украинского конфликта Лавров подтвердил Рубио готовность РФ к дипломатическому урегулированию

Москва23 июл Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта, говорится в комментарии МИД РФ.

Сергей Лавров рассказал американскому коллеге о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения.

Лавров вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта отмечается в сообщении

Глава МИД РФ также подтвердил приверженность предложением, выдвинутых американской стороной в Анкоридже.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по поводу актуальных вопросов двусторонней и международной поездки. Помимо украинского конфликта Лавров и Рубио обсудили обстановку в Персидском залива и нормализацию функционирования дипмиссий РФ и США.

Встреча состоялась 23 июля на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.