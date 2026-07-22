Биографию нового главы генштаба ВСУ Скибюка подчищают в Сети В Сети начали подчищать биографию нового главы генштаба ВСУ Скибюка

Москва22 июл Вести.Биографию нового главы Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Скибюка по прозвищу "Мясник" начали подчищать в открытых источниках, об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.

В большинстве открытых источников подробная биография нового украинского "мясника" тщательно подчищена. Все новостные украинские сайты дублируют лишь согласованные архивные фотографии Скибюка и его жизнеописание рассказали собеседники агентства

Ранее Зеленский назначил Скибюка новым начальником генштаба ВСУ. На этом посту он сменил Андрея Гнатова.