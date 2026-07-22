Москва22 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский назначил новым начальником Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-майора Игоря Скибюка. Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.

Перед этим Зеленский уволил предыдущего главу генштаба ВСУ - Андрея Гнатова.

Назначить Скибюка Игоря Анатольевича начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины говорится в документе

По данным из открытых источников, Игорь Скибюк родился в 1976 году в Сумской области. Окончил Одесский институт Сухопутных войск и Национальный университет обороны Украины. Военную карьеру начал в 1998 году на западе Украины. Был командиром 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В феврале 2024 года стал командующим десантно-штурмовыми войсками, но в 2025-м был уволен.

21 июля Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ Михаила Драпатого.