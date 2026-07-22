Москва22 июл Вести.Единственным преимуществом нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого является его молодость. Такое мнение озвучил ИС "Вести" политолог, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Он отметил, что прежнее руководство не соответствовало вызовам времени и была необходимость поставить на пост "молодого и перспективного военачальника".

Они считают, что Драпатый как раз является таким современным начальником. Наверное, просто исходя из того, что он молодой человек, генерал-майор, ему там 43 или 44 года. И я думаю, это его главное преимущество, потому что никаких особых боевых заслуг на самом деле нет. Но при этом надо учесть один маленький момент или нюанс, на который мало кто обращает внимание: Драпатый, будучи действующим военным, позволял себе немножко больше остальных рассказал Килинкаров

Политолог обратил внимание, что Драпатый в статусе действующего военного позволял себе критиковать решение Владимира Зеленского об отстранении главы и офицера Службы безопасности Украины (СБУ).

Невзирая на все это, Зеленский вынужден назначить Драпатова на пост главнокомандующего. Хотя, объективности ради, если вы зайдете на сайт главы государства, вы там не увидите указа ни об увольнении Сырского, ни о назначении Драпатова. Хотя он уже заявил о том, что он полноценно, полномасштабно выполняет все свои должностные обязанности заметил он

На этом посту Драпатый сменил Александра Сырского, уволенного 21 июля. МВД России объявило нового главкома ВСУ в розыск. В 2023 году Следственный комитет заочно предъявил Драпатому обвинения в преступлениях против мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.