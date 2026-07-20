Генштаб ВСУ: информация об отставке Сырского не соответствует действительности

В Генштабе ВСУ опровергли слухи об отставке Сырского Генштаб ВСУ: информация об отставке Сырского не соответствует действительности

Москва20 июл Вести.Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опроверг информацию о снятии Александра Сырского с поста главнокомандующего ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что Сырский продолжает исполнять свои обязанности на посту.

Информация … о якобы отставке главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Александра Сырского не соответствует действительности отмечается в сообщении

Подчеркивается, что начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов также продолжает исполнять свои обязанности.

Ранее в сети появилась информация, что 20 июля Сырский может быть отправлен в отставку на фоне кризиса в военном руководстве Украины. Украинское издание "Инсайдер.ua" утверждало, что Сырский уже уволен с должности главкома ВСУ, а объявить об этом якобы должны в понедельник.