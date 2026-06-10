Москва10 июнВести.Начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов сообщил, что говорить о демобилизации в текущих условиях не приходится.
Он пояснил, что главным препятствием для увольнения военнослужащих является постоянное невыполнение планов по призыву.
Сейчас не стоит подробно говорить о демобилизации, чтобы не вводить людей в заблуждение и не создавать ложных ожиданийдобавил Гнатов, слова которого приводит издание "Страна"
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский также говорил о невозможности демобилизации в нынешнем положении ВСУ. Он отмечал, что она возможна "только после победы".