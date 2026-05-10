Москва10 мая Вести.Россия за сегодня не нанесла ни одного массированного удара по Украине. Об этом заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский.

При этом боевые действий в прифронтовой зоне не прекращались, заметил он.

По состоянию на сейчас, за сегодня не было массированных атак – ракетных ударов, авиационных написал он в своем Telegram-канале

Ранее в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы РФ зеркально реагировали на нарушение перемирия со стороны ВСУ. В ведомстве уточнили, что в зоне СВО было зафиксировано 16 071 нарушение действия режима прекращения огня.