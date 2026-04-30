Зеленский отказался исполнить просьбу Запада не атаковать НПЗ в России

Зеленский отказался выполнить просьбу Запада не бить по российским НПЗ Зеленский отказался исполнить просьбу Запада не атаковать НПЗ в России

Москва30 апр Вести.Украина намерена продолжать атаки на объекты российской нефтегазовой отрасли, несмотря на возражения западных союзников, связанные с нестабильной ситуацией на мировом энергетическом рынке.

Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Newsmax.

Он подтвердил, что от международных партнеров поступали обращения с просьбой воздержаться от ударов по энергетической инфраструктуре России.

По его словам, эти рекомендации были обусловлены рисками на Ближнем Востоке и блокировкой Ормузского пролива, что в совокупности с украинскими диверсиями могло бы критически повлиять на глобальные цены на топливо.

Зеленский подчеркнул, что ответил отказом на данные призывы, заявив о намерении продолжать боевые действия.

Кроме того, политик сообщил, что в качестве альтернативы прекращению атак предлагал обсудить возможность заключения "энергетического перемирия", однако эта инициатива не получила дальнейшего развития и не была принята.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что атаки украинских беспилотников по Туапсе можно пресечь, если ударить по украинским нефтеперерабатывающим заводам.