Москва29 апрВести.Атаки беспилотников по Туапсе можно пресечь, если ударить по украинским нефтеперерабатывающим заводам, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.
Пожар на НПЗ в Туапсе произошел 28 апреля в результате атаки БПЛА.
Как указал эксперт, Россию таким образом хотят лишить нефтяного заработка.
По его словам, России нужно создать дополнительные мобильные группы ПВО, а также создать для ВСУ топливный дефицит.
Считаю, что необходимо наносить удары по портовым городам Украины, НПЗ, снабжающим армию страны. Все, что связано с поставками топлива на украинской территории, нужно уничтожатьполагает эксперт
Также следует уничтожать заводы, производящие беспилотники, и места их хранения, считает Дандыкин
Утром в среду в краснодарском оперштабе сообщали, что возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе локализовано.