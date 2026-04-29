Эксперт Дандыкин: удары по украинским НПЗ позволят пресечь атаки по Туапсе

Эксперт: атаки по Туапсе можно пресечь ударами по украинским НПЗ Эксперт Дандыкин: удары по украинским НПЗ позволят пресечь атаки по Туапсе

Москва29 апр Вести.Атаки беспилотников по Туапсе можно пресечь, если ударить по украинским нефтеперерабатывающим заводам, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Пожар на НПЗ в Туапсе произошел 28 апреля в результате атаки БПЛА.

Как указал эксперт, Россию таким образом хотят лишить нефтяного заработка.

По его словам, России нужно создать дополнительные мобильные группы ПВО, а также создать для ВСУ топливный дефицит.

Считаю, что необходимо наносить удары по портовым городам Украины, НПЗ, снабжающим армию страны. Все, что связано с поставками топлива на украинской территории, нужно уничтожать полагает эксперт



Также следует уничтожать заводы, производящие беспилотники, и места их хранения, считает Дандыкин

Утром в среду в краснодарском оперштабе сообщали, что возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе локализовано.