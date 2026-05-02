В штабе #МЫВМЕСТЕ сообщили, что в Туапсе нет дефицита волонтеров Штаб #МЫВМЕСТЕ: в Туапсе нет дефицита волонтеров

Москва2 мая Вести.Оперативный штаб работает в Туапсе по устранению последствий атаки дронов Вооруженных сил Украины на нефтеперерабатывающий завод. Дефицита волонтеров нет, сообщил в интервью ИС "Вести" руководитель муниципального штаба #МЫВМЕСТЕ Туапсинского округа Карен Гаспарян.

Он отметил, что в муниципалитете ведется большая работа по ликвидации последствий выбросов нефтепродуктов, произошедших после атаки на НПЗ.

Работает оперативный штаб, здесь присутствуют все структуры. Ребята все реагируют быстро на любые вызовы и на любые задачи, которые у нас поставлены. На сегодняшний день дефицита в людях или дефицита в той рабочей силе, в тех волонтерах, которые должны прибывать на нашу территорию, на сегодняшний день это отсутствует. То есть сформирован наш резерв сказал Гаспарян

Пожар на НПЗ произошел в ночь на 28 апреля из-за падения обломков украинских беспилотников. Утром 30 апреля пожар был потушен. В ночь на 1 мая в результате атаки БПЛА возник пожар на территории морского терминала в Туапсе. Днем 2 мая пожар был ликвидирован, в результате происшествия никто не пострадал.