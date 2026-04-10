Москва10 апр Вести.Украину ждет напряженный весенне-летний период как в дипломатии, так и на поле боя. Об этом журналистам заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, украинские партнеры призвали его сократить атаки по нефтяным объектам России, чтобы не дестабилизировать мировые цены на топливо на фоне ближневосточного конфликта. Однако глава киевского режима выразил мнение, что украинские удары не влияют на энергетический рынок.

После этого Зеленский подчеркнул, что весной и летом Украине придется сложно, поскольку на нее "будут оказывать давление".

Этот весенне-летний период будет довольно сложным в политическом и дипломатическом плане… Я считаю, что нам будет очень трудно до сентября заявил он

Ранее Зеленский анонсировал новый раунд трехсторонних переговоров с российской стороной и представителями США после паузы, вызванной ситуацией в Иране.