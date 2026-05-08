Рогозин: ВСУ ударили по пустым зданиям, а не по тыловым объектам России

Рогозин опроверг данные ВСУ об ударе по российским тыловым объектам Рогозин: ВСУ ударили по пустым зданиям, а не по тыловым объектам России

Москва8 мая Вести.Украина выдала за удар по российским тыловым объектам видео с атакой на пустые здания. Об этом заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавших среди бойцов ЦСН "Барс-Сармат" нет.

Сначала командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Броуди, а затем его подчиненные выложили отчет о якобы поражении наших тыловых объектов. Сразу хочу сказать, что противник ударил по пустующим зданиям написал Рогозин

Ранее в сообщении Минобороны говорилось, что ВСУ продолжили наносить удары по позициям российских войск в зоне СВО, несмотря на перемирие, всего зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня.