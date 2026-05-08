Зеленский прокомментировал атаку на Ярославль, фактически отказавшись от мира

Зеленский фактически признал отказ от перемирия Зеленский прокомментировал атаку на Ярославль, фактически отказавшись от мира

Москва8 мая Вести.Несмотря на объявленный в связи с празднованием Дня Победы российской стороной режим прекращения огня в зоне проведения спецоперации, глава киевского режима Владимир Зеленский прокомментировал атаку на Ярославль, чем фактически признал отказ от перемирия.

В своем Telegram-канале 8 мая он написал, что "только сильное давление" обеспечит мир.

Ярославль, более 700 километров от государственной границы Украины… Объект нефтяной сферы… Россия должна избрать настоящий мир, и только сильное давление это обеспечит написал Зеленский

Утром 8 мая губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что во время ночной атаки БПЛА на регион произошло попадание в промышленный объект.

Ранее 8 мая в Минобороны РФ сообщили, что с начала объявленного Россией перемирия зафиксировано 1630 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ.