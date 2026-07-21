Москва21 июл Вести.Отставка главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского неизбежна, а неопределенность в рядах военной структуры отвечает интересам России, заявил военный эксперт Института права и нацбезопасности РАНХиГС Александр Степанов в интервью ИС "Вести".

Акции протеста, вызванные отставкой министра обороны Украины Михаила Федорова и сопровождаемые лозунгами "Сырского – в тюрьму!", говорят о серьезном системном кризисе в силовом блоке, отметил эксперт.

Владимир Зеленский пытается нейтрализовать любых кандидатов, которые набирают внутреннюю популярность, и зачистить политическое пространство от возможных конкурентов… В условиях, когда необходимо острое, оперативное реагирование, они занимаются внутриполитическими разборками, которые отдают переделом контроля над финансовыми потоками… Сейчас идет внутренняя террористическая грызня лидеров, которые пытаются удержаться сказал Александр Степанов

Некоторые украинские СМИ утверждали, что 20 июля Сырский может быть отправлен в отставку на фоне кризиса в военном руководстве Украины. Однако позже Генштаб ВСУ опроверг эту информацию.