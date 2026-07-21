Москва21 июлВести.Отставка главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского неизбежна, а неопределенность в рядах военной структуры отвечает интересам России, заявил военный эксперт Института права и нацбезопасности РАНХиГС Александр Степанов в интервью ИС "Вести".
Акции протеста, вызванные отставкой министра обороны Украины Михаила Федорова и сопровождаемые лозунгами "Сырского – в тюрьму!", говорят о серьезном системном кризисе в силовом блоке, отметил эксперт.
Владимир Зеленский пытается нейтрализовать любых кандидатов, которые набирают внутреннюю популярность, и зачистить политическое пространство от возможных конкурентов… В условиях, когда необходимо острое, оперативное реагирование, они занимаются внутриполитическими разборками, которые отдают переделом контроля над финансовыми потоками… Сейчас идет внутренняя террористическая грызня лидеров, которые пытаются удержатьсясказал Александр Степанов
Некоторые украинские СМИ утверждали, что 20 июля Сырский может быть отправлен в отставку на фоне кризиса в военном руководстве Украины. Однако позже Генштаб ВСУ опроверг эту информацию.
Если эта информация настолько активно пробрасывается, думаю, что отставка неизбежна. Чем дольше будет этот процесс затянут, тем больше будет неопределенности у самих представителей ВСУ, они будут понимать, что де-факто они находятся в состоянии тотальной неуправляемости. Это отвечает нашим интересамотметил военный эксперт