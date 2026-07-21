Москва21 июл Вести.На фоне гражданского противостояния раскол в киевской верхушке усилится настолько, что даже Западу не удастся это контролировать. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады Украины, член совета движения "Другая Украина" Владимир Олейник в интервью ИС "Вести".

По словам Олейника, "картонный майдан" на улицах Украины допустили с разрешения западных спонсоров Киева, которых также не устроила отставка министра обороны Михаила Федорова.

Зеленский на выходных ведет переговоры с уволенным Федоровым. Это значит, что на Западе сказали того не трогать, договориться, найти какое-то решение, которое бы не вызвало возмущение у Запада и тех, кто выходит с этими картонками… Сейчас Зеленский тянет время, а вдруг все рассосется. Не будет "картонного майдана", потом возбудят уголовное дело против Федорова и его компании за хищение денег считает экс-депутат Рады

Он отметил, что за этой дымовой завесой забылось дело олигарха Тимура Миндича о коррупции на Украине, которое стало чувствительной темой для главы киевского режима. По мнению Олейника, ситуация с Федоровым демонстрирует полное отсутствие суверенитета во внутренней политике на Украине, которой управляет Запад.

Они тоже боятся нажать посильнее, выбирают между Федоровым и Зеленским, чтобы не сорвать резьбу у Зеленского, он им нужен пока… В какой-то момент тот же Федоров может выйти и сказать, что был в оппозиции. Правда? Он же тоже представитель партии войны. Он имеет прямое отношение к "бусификации", хищениям. Просто сейчас взяли на паузу этот вопрос. Но я думаю, в ближайшее время мы увидим внутреннее обострение в этой шайке сказал Владимир Олейник

Политолог также прокомментировал обострение отношений между Украиной и Польшей, указав на то, что движение Зеленского в сторону нацизма обусловлено желанием стать "своим".

В Польше дела катастрофические… Там украинцев избивают. Многие украинцы в социальных сетях уже советуются, куда переехать в глубь Европы из Польши, потому что они понимают, рано или поздно будут отвечать. Там избивают за то, что звучит украинский язык. Вы знаете, как это вызывает возмущение. А их не возмущает то, что избивают людей, которые на Украине разговаривают на русском языке? Что посеяли, то и пожинайте отметил экс-депутат Рады

Польша дала серьезный сигнал, что никакой перспективы вступления Украины в ЕС или НАТО нет, подчеркнул Олейник. Тем более, что для Европы стал показательным взрыв в Монако, подготовленный украинскими спецслужбами.