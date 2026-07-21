Москва21 июлВести.На фоне гражданского противостояния раскол в киевской верхушке усилится настолько, что даже Западу не удастся это контролировать. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады Украины, член совета движения "Другая Украина" Владимир Олейник в интервью ИС "Вести".
По словам Олейника, "картонный майдан" на улицах Украины допустили с разрешения западных спонсоров Киева, которых также не устроила отставка министра обороны Михаила Федорова.
Зеленский на выходных ведет переговоры с уволенным Федоровым. Это значит, что на Западе сказали того не трогать, договориться, найти какое-то решение, которое бы не вызвало возмущение у Запада и тех, кто выходит с этими картонками… Сейчас Зеленский тянет время, а вдруг все рассосется. Не будет "картонного майдана", потом возбудят уголовное дело против Федорова и его компании за хищение денегсчитает экс-депутат Рады
Он отметил, что за этой дымовой завесой забылось дело олигарха Тимура Миндича о коррупции на Украине, которое стало чувствительной темой для главы киевского режима. По мнению Олейника, ситуация с Федоровым демонстрирует полное отсутствие суверенитета во внутренней политике на Украине, которой управляет Запад.
Они тоже боятся нажать посильнее, выбирают между Федоровым и Зеленским, чтобы не сорвать резьбу у Зеленского, он им нужен пока… В какой-то момент тот же Федоров может выйти и сказать, что был в оппозиции. Правда? Он же тоже представитель партии войны. Он имеет прямое отношение к "бусификации", хищениям. Просто сейчас взяли на паузу этот вопрос. Но я думаю, в ближайшее время мы увидим внутреннее обострение в этой шайкесказал Владимир Олейник
Политолог также прокомментировал обострение отношений между Украиной и Польшей, указав на то, что движение Зеленского в сторону нацизма обусловлено желанием стать "своим".
В Польше дела катастрофические… Там украинцев избивают. Многие украинцы в социальных сетях уже советуются, куда переехать в глубь Европы из Польши, потому что они понимают, рано или поздно будут отвечать. Там избивают за то, что звучит украинский язык. Вы знаете, как это вызывает возмущение. А их не возмущает то, что избивают людей, которые на Украине разговаривают на русском языке? Что посеяли, то и пожинайтеотметил экс-депутат Рады
Польша дала серьезный сигнал, что никакой перспективы вступления Украины в ЕС или НАТО нет, подчеркнул Олейник. Тем более, что для Европы стал показательным взрыв в Монако, подготовленный украинскими спецслужбами.
Европа уже поняла, как только наступит мир и откроют границы, рванут все [с Украины], минимум пять миллионов, чтобы не попасть под бусификацию. А вдруг через месяц опять военное положение? И тогда мы с вами увидим, что границы закроют наглухо… Украины как государства нет. Мы еще увидим этап гражданской войны, когда вернутся боевики из 155-й бригады, другие группировки, внутри разборки начнутся с ТЦКшниками. Тогда Запад будет просить Россию, чтобы она и Белоруссия вводили войска. Потому что там есть еще четыре атомных электростанции, когда банды гуляют, там может быть Чернобыль и не одинсчитает политолог