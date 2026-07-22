Москва22 июл Вести.За "картонным" майданом на Украине после отставки Михаила Федорова с поста министра обороны стоят украинские финансово-промышленные группы, союзные глобалистским элитам на Западе. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Основой этого майдана, по его словам, были структуры, поддерживаемые из-за рубежа американским финансистом Джорджем Соросом.

За всем этим "картонным" майданом и вообще за всем этим заранее спланированным, на мой взгляд, политическим проектом, стоят финансово-промышленные группы на Украине, которые условно, если их каким-то образом пристегивать к западным политическим элитам, все-таки относятся к глобалистам. Потому что в структурах, которые до сих пор продолжают действовать, я имею в виду соросовские структуры, именно они были основой этого "картонного" майдана, именно у них есть этот организационный ресурс, позволяющий в короткое время собрать нужное количество молодых людей для того, чтобы проводить такого рода публичные мероприятия пояснил бывший депутат

Килинкаров также указал: участников "картонного" майдана никто не трогает, хотя на Украине действует военное положение и любые публичные мероприятия запрещены. Экс-депутат напомнил о похожих акциях протеста год назад, когда глава киевского режима Владимир Зеленский пытался предпринимать действия против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Это происходит уже не в первый раз. Первая такая ситуация с масштабными акциями протеста была прошлым летом, буквально в это же самое время, когда Зеленский пытался атаковать НАБУ и САП. Именно они тогда сыграли ключевую роль, и Запад дал по рукам Зеленскому и не дал ему возможности ограничить в полномочиях эти антикоррупционные органы. Сейчас это происходит во второй раз отметил Килинкаров

Тем временем бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ИС "Вести" усомнился в том, что "картонные" майданы приведут к реальным изменениям в этой стране.