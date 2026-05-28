Москва28 мая Вести.Европейцы больше американцев виноваты в начале майдана на Украине и последовавших за ним событий. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По словам политика, он согласен с тем, что протестные движения, приведшие к перевороту на Украине, были организованы США. Однако европейцы ничего не сделали для предотвращения развития событий до текущего состояния.

Если мы исходим из точки отсчета майдана, то при всем том, что да, я признаю факт того, что организовали его американцы, но вина европейцев в майдане гораздо больше, чем американцев. Они прекрасно знали, что они делают, но, если они организовывают конфликт в центре Европы, и это сфера ваших интересов, и вы не предпринимаете никаких действий для того, чтобы противодействовать реализации этого кровавого сценария. Так скажите, тогда признайте свою вину. Вы это сделали. И мы можем тысячами фактов, которые были за весь этот период, роли европейцев доказать. Факт того, что они непосредственно сопричастны к тому, что мы сегодня наблюдаем рассказал он

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе экстренного заседания Совбеза ООН, посвященного теракту вооруженных сил Украины в городе Старобельске, назвал "евромайдан" кровавым переворотом, организованным извне. Таже он отметил, что в результате такой акции, президент, избранный законным путем, был отстранен от управления страной.