Уволенных националистов ВСУ используют в "картонном майдане" РИА Новости: уволенных из ВСУ националистов используют в "картонном майдане"

Москва20 июл Вести.Украинских националистов, уволенных из Вооруженных сил Украины (ВСУ), используют в "картонном майдане" после отставки бывшего министра обороны Михаила Федорова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Уточняется, что сотрудники Федорова на протяжении 2026 года увольняли из ВСУ националистов и формировали из них неофициальные подразделения, которые должны были защищать киевский режим и подавлять протесты против ТЦК (территориальных центров комплектования, аналога военкоматов).

После отставки Федорова было принято решение использовать этих украинских националистов в "картонном майдане" отмечается в сообщении

По словам источника, командиры 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков ВСУ получили команду подготовить группы националистов для подавления возможных беспорядков.

Ранее сообщалось, что акции против отставки Федорова могут стать бессрочными, если требования митингующих не будут услышаны и не будет принято никаких решений.