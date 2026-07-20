На Украине грозятся сделать протесты бессрочными, чтобы митингующих услышали Митингующие на Украине намерены сделать протесты бессрочными

Москва20 июл Вести.Акции против отставки министра обороны Украины Михаила Федорова могут стать бессрочными, если требования митингующих не будут услышаны и не будет принято никаких решений. Об этом заявил один из организаторов митингов, бывший боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Козятинский.

По его словам, которые приводит украинское радио NV, у властей Украины есть время для ответа до 24 июля.

Если в пятницу не появятся адекватные решения, если в пятницу не услышат требований общества, то лично я призываю выходить на бессрочный протест сказал Козятинский

19 июля сообщалось, что митинги в Киеве в поддержку Федорова, которые продолжаются с 15 июля, перерастают в акции против главы киевского режима Владимира Зеленского.