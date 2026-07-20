Москва20 июлВести.Акции против отставки министра обороны Украины Михаила Федорова могут стать бессрочными, если требования митингующих не будут услышаны и не будет принято никаких решений. Об этом заявил один из организаторов митингов, бывший боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Козятинский.
По его словам, которые приводит украинское радио NV, у властей Украины есть время для ответа до 24 июля.
Если в пятницу не появятся адекватные решения, если в пятницу не услышат требований общества, то лично я призываю выходить на бессрочный протестсказал Козятинский
19 июля сообщалось, что митинги в Киеве в поддержку Федорова, которые продолжаются с 15 июля, перерастают в акции против главы киевского режима Владимира Зеленского.