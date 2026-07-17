Москва17 июл Вести.Вооруженным силам РФ нужно использовать возникшую на Украине смуту из-за отставки министра обороны Михаила Федорова для совершения оперативных действий. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил член Совета по внешней и оборонной политике Ян Гагин.

Федоров действительно реформатор отчасти, если говорить о дронах и искусственном интеллекте, который при Федорове стал внедряться все больше и больше. Да, действительно, к сожалению, эта работа принесла некие результаты… Возможно, небольшое время этой смуты, которая сейчас есть в Киеве, – это время для принятия каких-то наших решений на опережение, оперативных. И это возможность для нас что-то сделать на опережение сказал Гагин

Ранее военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный заявил, что отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины может привести к внутриполитическому кризису.