Военный эксперт рассказал, почему в рядах ВСУ может начаться паника Военный эксперт считает, что после отставки Сырского в рядах ВСУ начнется паника

Москва16 июл Вести.Если вслед за отставкой министра обороны Украины Михаила Федорова последует отставка главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, в армии начнется паника, поскольку частая смена командования создает хаос. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Эксперт отметил, что последние пять лет в ВСУ слишком часто происходят кадровые перестановки.

Я думаю, что Зеленский с удовольствием Сырского убрал бы. Но если убрать сейчас и Федорова, и Сырского, в украинской армии начнется паника в прямом смысле слова. Потому что за последние пять лет – это пять главкомов… Это кадровая чехарда. Когда кадровая чехарда, человек приходит, что он делает? Он подбирает своих замов, он подбирает свою команду. В результате на три-четыре месяца какая-то стабилизация, каждый начинает вносить изменения. У них же там менялись то бригады, то корпуса, вот эта чехарда идет. И эта чехарда сказывается на состоянии личного состава и результатах на поле боя заявил Кнутов

По словам Кнутова, единственное, что удерживает украинский фронт от коллапса, – это присутствие советников НАТО, которые координируют действия боевиков.

Ранее глава министерства обороны Украины Федоров подтвердил, что покидает свой пост. Чиновник поблагодарил за поддержку, а также описал все, что удалось сделать на посту министра.